بعد طرح «البخت».. مَن هو «ويجز» الذي تصدر محركات البحث «جوجل»؟

تصدر مغنى الرّاب «ويجز» محركات البحث (جوجل) بعد تعاطف الجمهور معه عقب طرح أغنيته الأخيرة "البخت" والتى يسرد فيها حالته بعد أن تركته محبوبته.

الأغنية ذات طابع حزين فاجأ بها ويجز جمهوره الذي لم يتقبل البعض فكرتها فور طرحها، لكن ما إن سمعوها أكثر من مرة بدأت الإشادة بها، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن فنان الراب المصري.

_ هو أحمد علي الشهير بـ "ويجز" - مواليد 1998

_مغني راب وممثل مصري.

_حقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لتراك دورك جي في 11 مارس 2020، حيث لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا في وقت قصير للغاية.

_ تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

_ هو المغني المصري الأكثر استماعاً على تطبيق سبوتيفاي في 2020 و2021.

_ ويجز نشأ في حي الورديان بالإسكندرية وترجع أصوله إلى الأقصر، تخرج في الجامعة الأمريكية وبعد تخرجه عمل في شركة اتصالات قبل أن يتركها ليركز في مجال الغناء، وكانت بدايته من خلال اغنية "بطلوا فيك".

_ في 2021 وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

_ اتجه ويجز خلال الفترة الاخيرة للتمثيل حيث يستعد لمسلسل"بيمبو" من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، بطولة أحمد مالك، ويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب، وتشارك في الإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل.