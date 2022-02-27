جلسة للبرلمان الألماني تبحث الحرب الروسية في أوكرانيا

أعلن البرلمان الألماني، اليوم الأحد، عن عقد جلسة للبرلمان الألماني تبحث آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت قد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مستعد لخسارة 50 ألف جندي، كتكلفة محتملة لعملية غزو أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عمن ما قالت إنهم قادة في الاستخبارات أن روسيا مستعدة لتحمل خسائر بشرية تصل إلى 50 ألف جندي، وهو ما يزيد فعليا عن ثلث القوات التي جرى حشدها على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

ولم يكشف الجيش الروسي حتى الآن عن أي خسائر في صفوفه، ويحظر القانون على أي جهة غير وزارة الدفاع نشر معلومات عن الخسائر، فذلك يعد نوعا من الخيانة.

من جانبها، تقول كييف إنها ألحقت خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية، متحدثة عن سقوط نحو 3500 قتيل.



وذكر مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا أن قوات بلاده دمرت 102 من الدبابات الروسية و536 عربة مدرعة و15 من قطع المدفعية و14 طائرة عسكرية مقاتلة و8 مروحيات، إضافة إلى نظام صاروخي من طراز "بوك 1".