الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد قليل.. بوتين يتحدث حول تطورات الوضع في أوكرانيا

بوتين
بوتين

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاحد لالقاء كلمة كلمة، بعد قليل عن الوضع في أوكرانيا.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن «الحرب في أوكرانيا لن تنتهِ بسرعة»، لافتة إلى أن «القوات الأوكرانية تواصل مقاومة التقدم الروسي».

وأضافت في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز» البريطانية، صباح الأحد: «الأمر قد يستغرق عدة سنوات، لأن روسيا تمتلك قوات قوية»، مشددة على أهمية الاستعداد لتلك السيناريوهات.

وذكرت أن «العقوبات الصارمة للغاية التي تفرضها المملكة المتحدة على موسكو ستستغرق وقتًا حتى يكون لها تأثير وتضعف الاقتصاد الروسي».

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور، مشيرًا إلى استسلام 471 عسكريًا أوكرانيًا من فوج قوات الدفاع الجوي.

هذا، وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات المقبلة ستكون صعبة على العاصمة.

روسيا أوكرانيا كلمة آخر تطورات الأوضاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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