تأجيل استئناف موكا حجازي على حكم حبسها لـ23 مارس

قررت محكمة استئناف الطفل، اليوم الأحد، تأجيل جلسة استئناف موكا حجازي صانعة المحتوى على تطبيق تيك توك على حكم حبسها لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الرذيلة ونشر فيديوهات تخدش الحياء والتحرض على الفسق والفجور لجلسة 23 مارس.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الفتاة موكا حجازي البالغة (16 عامًا) تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا، حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات، التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة موكا حجازي أطلقت صفحة على موقع تيك توك، وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين، الصادر ضدهم ضبط وإحضار في القضية.