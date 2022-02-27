الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أصاب نفسه بالخطأ.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بطلقة نارية في سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

أمرت النيابة العامة في سوهاج، التصريح بدفن جثة موظف أصيب بطلق ناري في الصدر، خلال العبث بسلاح ناري، في مركز جرجا.

كان لقي شاب في منتصف العشرينات من العُمر، مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، حيث أصاب به نفسه عندما كان يعبث بسلاحه، في المنزل، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من «أحمد. م. ا»، 64 سنة، مفاده مصرع نجل شقيقه «همام»، 26 سنة، بمنزله؛ نتيجه إصابته بطلق ناري بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بطلق ناري بالصدر، وبجواره سلاح ناري عبارة عن طبنجة خزينة بداخلها 5 طلقات من ذات العيار، وتم التحفظ عليها.

بسؤال المُبلِغ المذكور، قرر أنه أثناء عبث المتوفي بالسلاح الناري المشار إليه، "خاص بالمتوفي"، بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

أفاد شاهد الواقعه، نجل عم المتوفي المدعو (فارس. ا. م - 16 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طلق ناري بالصدر العبث مركز جرجا النيابة العامة في سوهاج طلق ناري موظف مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

مصدر بـ«التعليم»: لن يضار أى طالب تأخر فى تسجيل استمارة الثانوية الإلكترونية

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

على قيد الحياة.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية