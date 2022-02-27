أصاب نفسه بالخطأ.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بطلقة نارية في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، التصريح بدفن جثة موظف أصيب بطلق ناري في الصدر، خلال العبث بسلاح ناري، في مركز جرجا.

كان لقي شاب في منتصف العشرينات من العُمر، مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، حيث أصاب به نفسه عندما كان يعبث بسلاحه، في المنزل، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من «أحمد. م. ا»، 64 سنة، مفاده مصرع نجل شقيقه «همام»، 26 سنة، بمنزله؛ نتيجه إصابته بطلق ناري بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بطلق ناري بالصدر، وبجواره سلاح ناري عبارة عن طبنجة خزينة بداخلها 5 طلقات من ذات العيار، وتم التحفظ عليها.

بسؤال المُبلِغ المذكور، قرر أنه أثناء عبث المتوفي بالسلاح الناري المشار إليه، "خاص بالمتوفي"، بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

أفاد شاهد الواقعه، نجل عم المتوفي المدعو (فارس. ا. م - 16 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.