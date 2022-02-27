مصرع شاب برصاصة أثناء عبثه بمسدس في سوهاج

لقي شاب في منتصف العشرينات من العُمر مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، حيث أصاب به نفسه عندما كان يعبث بسلاحه، في المنزل، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (أحمد. م. ا - 64 سنة - ويقيم بدائرة المركز)، مفاده مصرع نجل شقيقه المدعو (همام. ا. ا - 26 سنة - ويقيم بذات الناحية)، بمنزله؛ نتيجة إصابته بطلق ناري بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بطلق ناري بالصدر، وبجواره سلاح ناري عبارة عن طبنجة خزينة بداخلها 5 طلقات من ذات العيار، وتم التحفظ عليها.

وبسؤال المُبلِغ المذكور، قرر أنه أثناء عبث المتوفي بالسلاح الناري المشار إليه، "خاص بالمتوفي"، بالمنزل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وأفاد شاهد الواقعة، نجل عم المتوفي المدعو (فارس. ا. م - 16 سنة - طالب - ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.