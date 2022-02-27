استعدادات لتأمين مباراة بيراميدز والصفاقسي بالكونفدرالية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والصفاقسي التونسي، في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس