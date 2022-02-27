الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات لتأمين مباراة بيراميدز والصفاقسي بالكونفدرالية

بيراميدز
بيراميدز

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والصفاقسي التونسي، في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

 حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

 خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

 خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس

مباراة بيراميدز كاس الكونفدرالية الأطقم الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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