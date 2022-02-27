كوبا تدين المحاولات الأمريكية لتوسيع الناتو إلى حدود روسيا

اعتبرت السلطات الكوبية أن رغبة القيادة الأمريكية في توسيع الناتو إلى حدود روسيا أدت إلى عواقب واسعة النطاق لا يمكن التنبؤ بها، و كان من الممكن تجنبها.

و قالت الحكومة الكوبية في بيانها: "أدت محاولات الولايات المتحدة لمو اصلة التوسع التدريجي لحلف الناتو إلى حدود روسيا إلى سيناريو له عواقب واسعة النطاق ولا يمكن التنبؤ بها، و هو ما كان من الممكن تجنبه".

و أضافت: "التحركات ذات الطبيعة العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة و حلف شمال الأطلسي في الأشهر الأخيرة باتجاه المناطق المتاخمة لروسيا الاتحادية، و سبقها إرسال أسلحة حديثة لأوكرانيا، هي أمور إذا اجتمعت تعتبر تطويقا عسكريا تدريجيا".

و أعرب وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا في وقت سابق عن إدانته لما وصفها بالهستيريا الإعلامية الأمريكية ضد موسكو، مؤكدا معارضة بلاده لتوسع الناتو إلى حدود روسيا.