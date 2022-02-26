الإليزيه: فرنسا ستتخذ إجراءات لمكافحة الدعاية التي مصدرها روسيا

قررت فرنسا اتخاذ إجراءات لمكافحة "الدعاية" التي مصدرها روسيا في شأن اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة، السبت.

وقالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع في الإليزيه برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، "تقرر اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعاية من جانب المؤثرين ووسائل الإعلام الروسية على الأراضي الأوروبية"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما أعلن الإليزيه، أن فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وخصوصا عبر استهداف استخدام موسكو لمنصة سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع، قرر الرئيس ماكرون "تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين"، فضلا عن اتخاذ "إجراءات وطنية تقضي بتجميد اصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت".

وأشارت إلى أن باريس قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي.

وذكرت: "تقرر تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود".