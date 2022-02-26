السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإليزيه: فرنسا ستتخذ إجراءات لمكافحة الدعاية التي مصدرها روسيا

الرئاسة الفرنسية
الرئاسة الفرنسية

قررت فرنسا اتخاذ إجراءات لمكافحة "الدعاية" التي مصدرها روسيا في شأن اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة، السبت.

وقالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع في الإليزيه برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، "تقرر اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعاية من جانب المؤثرين ووسائل الإعلام الروسية على الأراضي الأوروبية"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما أعلن الإليزيه، أن فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وخصوصا عبر استهداف استخدام موسكو لمنصة سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع، قرر الرئيس ماكرون "تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين"، فضلا عن اتخاذ "إجراءات وطنية تقضي بتجميد اصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت".

وأشارت إلى أن باريس قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي.

وذكرت: "تقرر تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود".

فرنسا اجراءات لمكافحة الدعاية وسائل الاعلام الروسية الأراضي الأوروبية الغزو الروسي لأوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية