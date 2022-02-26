عقوبات قاسية من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.



كما قرر رئيس الزمالك إيقاف مستحقات جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي .

وخسر الزمالك أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.