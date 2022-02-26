السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنلندا والسويد تصران على حقّهما في الانضمام للناتو رغم تحذيرات روسيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أكّدت فنلندا والسويد، اليوم السبت، حقّهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا رغبتا بذلك يومًا ما رغم تحذيرات جديدة صدرت عن موسكو في خضم غزو أوكرانيا.

 

وحذّر وزير الخارجية الروسي، أمس الجمعة، من أن انضمام فنلندا أو السويد إلى حلف شمال الأطلسي ستكون "له تداعيات عسكرية وسياسية خطيرة".

 

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، السبت، عبر قناة "يلي" التلفزيونية العامة: "لقد سمعنا ذلك في الماضي".

 

واستخدمت موسكو الكلمات نفسها قبل أسابيع حين طالبت بضمانات ألا يتوسع الحلف شرقًا. 

 

ورغم الغزو الروسي لأوكرانيا، استبعدت هلسنكي وستوكهولم منذ الخميس فكرة تقديم طلب صريح للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

 

ومنذ تصعيد الأزمة الأوكرانية، حرصت فنلندا والسويد على الحصول على ضمانات أن مجال دخولهما إلى الحلف لا يزال موجودًا. فهما خارج الحلف رغم أنهما حليفتان له منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

 

وقالت رئيسة الحكومة السويدية ماغدالينا أندرسون مساء الجمعة "أريد أن أكون واضحة جدًا. إن السويد وحدها، وبطريقة مستقلّة، هي من يختار خطّها في ما يخصّ الأمن".

 

ورغم أن فنلندا والسويد خارج الحلف إلّا أنهما دُعيتا لحضور اجتماع الناتو الجمعة.

 

وجعلت روسيا من مسألة استمرار توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا سببًا للحرب في ملفّ تؤكّد فيه موسكو أنها تعرضت للخيانة منذ سقوط جدار برلين.

 

 

فنلندا السويد حلف الناتو روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا الانضمام لحلف الشمال الأطلسي

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