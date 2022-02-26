السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. أداء اليمين القانونية للمعينين بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن أن أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بمجلس الدولة غدا الأحد من دفعة 2018.

وتقرر أداء اليمين القانونى أمام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، في قصر الأميرة فوقية بالدقي في التاسعة والنصف صباحاً.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة لأول مرة يستقبل خريجى كلية الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

نائب رئيس مجلس الدولة حلف اليمين القانونية اداء اليمين القانونية رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة يحدد المجلس الخاص وظيفة مندوب مساعد مندوب مساعد المجلس الخاص بمجلس الدولة المستشار طه كرسوع

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