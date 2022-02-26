غدا.. أداء اليمين القانونية للمعينين بمجلس الدولة

أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن أن أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بمجلس الدولة غدا الأحد من دفعة 2018.

وتقرر أداء اليمين القانونى أمام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، في قصر الأميرة فوقية بالدقي في التاسعة والنصف صباحاً.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة لأول مرة يستقبل خريجى كلية الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.