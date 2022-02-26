السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

جالا فهمي
جالا فهمي

أعرب الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة المعتزلة جالا فهمي بشكل مفاجيء إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عاما.

وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، إنهم لم يستقروا على موعد الجنازة حتى الآن، نظرًا لانتظارهم معرفة وصول جثمان الراحلة جالا فهمي للأراضي المصرية، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي والذي أكد له أنها توفت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجأة، مؤكدًا أنه إذا وصل الجثمان اليوم سيكون جنازتها ظهر غد الأحد.

جدير بالذكر أن الفنانة المعتزلة جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل (يوم مر و يوم حلو).

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا). عملت في التليفزيون في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية). وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).

قررت الفنانة جالا فهمي مع بدايات القرن الـ 21 الابتعاد عن الساحة الفنية، بعد أن نالت شهرة نسبية بعيداً عن رعاية والدها أشرف فهمي المخرج السينمائي المشهور، مبررةً اعتزالها بشعورها بأن أعمالها لم تلقَ النجاح والتقدير المطلوب، لذا قررت الابتعاد عن الأضواء الشهرة، وقد دخلت جالا فهمي مؤخراً بأزمة نفسية أضربت خلالها عن الطعام حتى ضعف بدنها ونقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة، بعد أن أمسكت بعض الشخصيات حقوق والدها عنها، والتي تجاوزت الـ 16 فيلم من إنتاج وإخراج أشرف فهمي.

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