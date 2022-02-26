السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة ناعية جالا فهمي: مبدعة من طراز خاص

جالا فهمي
جالا فهمي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة جالا فهمي التى غيبها الموت اليوم عن 59 عامًا.

قالت وزير الثقافة إن "الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت فى الاستحواذ على قلوب الجمهور بأسلوب فنى متفرد"، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

والفنانة جالا فهمي هى ابنة المخرج أشرف فهمى، حصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ممارستها للتمثيل.

بدأت الراحلة حياتها الفنية فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان حكايات راوية وفكري، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وقدمت مجموعة من الأعمال المهمة.

الدكتورة ايناس عبد الدايم تمثيل إيناس عبد الدايم اللغة الإنجليزية الدكتور وزيرة الثقافة اللغة ذكر أن ا المخرج أشرف فهمي الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الراحلة مارست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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