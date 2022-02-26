افتتاح معرض ملتقى مراسم الأقصر في الهناجر

افتتح معرض ملتقى مراسم الأقصر 2021 تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان شادي سرور مدير المركز.

وينظم ملتقى مراسم الأقصر تحت إشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة؛ حيث حضر الافتتاح الفنان أحمد الشافعي مدير الإدارة العامة، ولفيف من الفنانين والفنانات والمهتمين بالشأن الثقافي والفن التشكيلي.

وأقامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية قد أقامت ملتقى مراسم الأقصر بمدينة الأقصر في الفترة من ٢٠ حتى ٢٧ ديسمبر للعام ٢٠٢١ و يضم 16فنان و فنانة تشكيلية من جميع المحافظات و جميع الأعمار و من المميز في هذا الملتقى أن مدينة الأقصر كانت تستضيف مهرجان التحطيب بالتزامن مع فعاليات الملتقى و ذلك لتوسيع عناصر الاستلهام للفنانين الذين اقاموا في فترة الملتقى مما يؤكد على الهوية الثقافية لمدينة الأقصر التي تزخر بالعديد من الحضارات القديمة بدءاً من الحضارة المصرية القديمة حتى الفنان المصري المعاصر و الذى هو بذاته الفنان الذى يضم كل الثقافات والحضارات بداخله دون المساس بهويته المصرية.