السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض ملتقى مراسم الأقصر في الهناجر

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون

افتتح معرض ملتقى مراسم الأقصر 2021 تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان شادي سرور مدير المركز.

وينظم ملتقى مراسم الأقصر تحت إشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة؛ حيث حضر الافتتاح الفنان أحمد الشافعي مدير الإدارة العامة، ولفيف من الفنانين والفنانات والمهتمين بالشأن الثقافي والفن التشكيلي.

وأقامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية قد أقامت ملتقى مراسم الأقصر بمدينة الأقصر في الفترة من ٢٠ حتى ٢٧ ديسمبر للعام ٢٠٢١ و يضم 16فنان و فنانة تشكيلية من جميع المحافظات و جميع الأعمار و من المميز في هذا الملتقى أن مدينة الأقصر كانت تستضيف مهرجان التحطيب بالتزامن مع فعاليات الملتقى و ذلك لتوسيع عناصر الاستلهام للفنانين الذين اقاموا في فترة الملتقى مما يؤكد على الهوية الثقافية لمدينة الأقصر التي تزخر بالعديد من الحضارات القديمة بدءاً من الحضارة المصرية القديمة حتى الفنان المصري المعاصر و الذى هو بذاته الفنان الذى يضم كل الثقافات والحضارات بداخله دون المساس  بهويته المصرية.

 

معرض ملتقى مراسم الأقصر 2021 إيناس عبد الدايم المخرج خالد جلال قاعة آدم حنين الفنان شادي سرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية