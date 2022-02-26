رءوف عبدالعزيز: استعنت بالبلوجرز في «سوشيال» كونهم شخصيات حقيقية

أعرب المخرج رءوف عبدالعزيز عن تحمسه الشديد لعرض أولى حلقات مسلسل «سوشيال» اليوم على شاشة قناة الحياة، مشيرًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع الفنانين الذين شاركوا في بطولة العمل وعلى رأسهم الفنان أحمد زاهر.

وقال «عبدالعزيز» لـ«الدستور»، إن تجربة المسلسل مثل اسمه، حيث يناقش عالم سوشيال ميديا وتأثيره السلبي والإيجابي، مشيرًا إلى أن وجود بلوجرز بشكل كبير في المسلسل هو تحد بالنسبة له، مؤكدًا أن لديه رغبة كبيرة أن يشعر المشاهد بأحداث حقيقية، لافتًا إلى أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا ولكنه كان «تعب ممتع»، إذ أن أبطال العمل كانوا متعاونين ولديهم اجتهاد كبير.

وعن مشاركة البلوجرز، قال إنه يستعين بيهم كونهم شخصيات حقيقية، بالإضافة إلى أنهم ساعدوه نظرًا لخبرتهم في السوشيال الميديا، موضحًا أن العمل يدور في إطار 15 حلقة وهو ما يفضله، مشيرًا أن كل عمل ممكن يكون ثلاث حلقات ولكن يقدم مضمونًا وفكرة.

وبشأن تعاونه مع الفنان أحمد زاهر، قال: «زاهر ممثل كبير وهناك تفاهم على مستوى شخصي وفني وهو محترم جدًا، وعلى مستوي العمل هو نجم كبير ومحقق نجاح فني وثقافي وممثل موهوب ومجتهد أوي».

تدور أحداث المسلسل في إطار الـ15 حلقة، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فى بطولة العمل كل من: «الفنانة ميرنا نورالدين، عابد عنانى، عبدالعزيز مخيون، إسلام حافظ، فرح الزاهد، وجيهان خليل».

ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثيرًا من المواقف التي تحول شخصيته تمامًا.

يذكر أن عرض لأحمد زاهر مسرحيتة "عائلة لاسعة جدًا" في السعودية الشهر الماضى ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك في بطولتها ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، منة فضالي، مروى عبدالمنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وسجلت المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.