السبت 26 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان وروسيا يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون السياسي والعسكري

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال اليكسندر موفين، ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم السبت، أن دقلو وموفين، بحثا العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الاستقبال الحافل للوفد السوداني، وما جرى من لقاءات، يؤكد اهتمام روسيا بالسودان.

ونوه بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة.

من جانبه، أبدى نائب وزير الدفاع الروسي سعادته بزيارة الفريق أول دقلو والوفد المرافق، مشيرا إلى أن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان.

وأكد الالتزام بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، موضحا أن روسيا تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

فيما بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والوفد المرافق له، مع إليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في موسكو الجمعة، العلاقات الوثيقة بين السودان وروسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتفعيل أنشطة اللجنة الوزارية السودانية الروسية.

وأشاد الفريق أول دقلو، بمستوى العلاقات والتنسيق المتبادل في جميع المحافل الدولية، معربا عن ترحيب السودان بانعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم، خلال النصف الأول من هذا العام لرعاية أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما فيها مجالات الكهرباء والغاز والنفط، وتكريره.

الخرطوم السودان

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وائل لطفي

النخبة والناس

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