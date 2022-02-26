السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل خلال أسبوع

الداخلية
الداخلية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، وفي مجال أمن الموانئ تم ضبط (20) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل)، وكذا (81) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية)، وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط (398) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بإجمالي (18) متهمًا بمضبوطات بلغت (2 طن، و260 كجم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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