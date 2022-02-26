السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«لقب بأبو الفيمتو».. محطات من حياة العالم أحمد زويل

أحمد زويل
أحمد زويل

يمر اليوم ذكرى ميلاد عالم مصري عظيم احتفى به العالم في اكتشافاته وإسهاماته العلمية والتي جعلته محط أنظار الكثيرين، حيث رفع اسم بلده عاليًا بحصوله على جائزة نوبل، بعد إسهامات علمية مؤثرة استطاعت أن تثري الحياة العلمية في مصر، هذا هو العالم أحمد زويل، مخترع الفيمتو ثانية. 

وفي ذكرى ميلاده ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العالم المصري أحمد زويل.

  • ولد أحمد زويل في 26 فبراير 1946  وتوفي في 2 أغسطس 2016.
  • هو عالم كيميائي مصري أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويعتبر هو رائد علم كيمياء الفيمتو.
  • لقب بـ "أبو كيمياء الفيمتو"، وهو أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية.
  • ولد أحمد حسن زويل في 26 فبراير 1946 بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة، وفي سن 4 سنوات انتقل مع أسرته إلي مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك.
  • التحق زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله على الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء.
  • عمل زويل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.

 

  • سافر زويل إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر.

 

  • عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا، ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ 1976، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

  • حصل على الجنسية الأمريكية عام 1982، ثم تدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذًا رئيسيًّا لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للينوس باولنغ الذي حصل على جائزة نوبل مرتين؛ الأولى في الكمياء والثانية في السلام العالمي.

 

  • تلقى أحمد زويل سؤالا ذات مرة للكشف عن انتمائه وكانت إجابته بتشجيع الزمالك.

 

  • ورغم انتمائه لنادي الزمالك إلا أن زويل ظهر في احتفالية الأهلى بمرور مائة عام على تأسيسه وقال إنه يأمل التواجد فى احتفالية مئوية الزمالك الذى يشجعه.

 

  • في 2011 دعا نادى الزمالك أحمد زويل لحضور حفل مئوية القلعة البيضاء باستاد القاهرة الدولى إلا أنه اعتذر بسبب ظروف صحية خارجة عن إرادته.

 

  • حرص قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك على منح أحمد زويل العضوية الشرفية للأحمر والأبيض اعترافاً بدوره الكبير.
ذكرى البحيرة الزمالك محافظة مصر تعليم

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وائل لطفي

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