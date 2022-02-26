7 آلاف حكم قضائي متنوع في حملة أمنية بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9) قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط (26) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (32) متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (7546) حكمًا قضائيًا متنوعًا.