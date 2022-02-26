السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من هي أول أمراة من أصل إفريقي تترشح لمنصب قاضية في المحكمة العليا الأمريكية؟

كيتانجي براون جاكسون
كيتانجي براون جاكسون

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بادين رشح رسميا القاضية كيتانجي براون جاكسون لتكون أول امرأة ذات بشرة سمراء ترأس المحكمة العليا، أعلى المحاكم في البلاد لتكون أول أمرة من أصل أفريقي مرشحة لمثل هذا المنصب.

وفي حال استقر الرئيس الأمريكي على كيتانجي براون جاكسون، فإنها ستخلف القاضي ستيفن براير، الذي قرر بإرادته التقاعد عن عمر 83 عاما.

من هي كيتانجي براون جاكسون؟

 تبلغ من العمر 51 عاما وتحظى بدعم قوي من الرئيس جو بايدن.

 تخرجت في كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية.

عملت جاكسون “ممارسة قانونية خاصة ” من عام 2000 إلى عام 2003. 

ومن عام 2003 إلى 2005، عملت كمساعدة مستشار خاص للجنة إصدار الأحكام بالولايات المتحدة.

 من 2005 إلى 2007، كانت جاكسون تعمل كمساعدة في الدفاع العام الفيدرالي في واشنطن العاصمة ، حيث تعاملت مع القضايا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة.

تعمل  قاضية بمحكمة استئناف كولومبيا و- جرى تعيينها في منصبها الحالي العام الماضي.

 وتم تعيينها قاضية فيدرالية بحصولها على دعم 53 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 43 ضدها.

شغلت عديدا من الوظائف القانونية مبكرا.

زوجها هو الجراح الشهير باتريك جي جاكسون  وتوأمه صهر بول دي رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق أكثر الداعمين لها ولديها ابنتان ولها صلة قرابة من بول دي رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق.

2012 رشحها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لشغل منصب قاضية في محكمة محلية بواشنطن العاصمة.

أبرز قراراتها 

 في  عام 2019 دعمت  قرار استدعاء أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشهادة أمام الكونجرس في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية.

و أظهرت مراجعة صحيفة واشنطن بوست للقضايا التي عالجتها جاكسون خلال فترة عملها كمدافع عام أنها "حققت انتصارات غير مألوفة ضد الحكومة التي اختصرت أو ألغت فترات سجن طويلة".

البيت الأبيض كيتانجي براون جاكسون جو بادين الرئيس الامريكي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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