السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: إعفاء الوافدين من فحص كورونا بمطار بيروت بدءً من الثلاثاء

جريدة الدستور

قررت السلطات اللبنانية، إعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص "PCR" لدى وصولهم لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، سواء كانوا حاصلين على لقاح أو غير ملقحين، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من مارس.

جاء ذلك في تعميم جديد للمديرية العامة للطيران المدني بعد أيام من تعميم سابق يقضي بإعفاء الحاصلين على اللقاح بشكل كامل فقط.

واشترطت السلطات اللبنانية على الراغبين بالقدوم باستثناء الأطفال دون 12 عامًا إجراء فحص "PCR" في أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص حتى ركوب الطائرة، أو إجراء فحص كورونا السريع خلال 24 ساعة كحد أقصى مع إلزامية وجود رمز الـ QR، واستثنت السلطات اللبنانية من هذا الشرط جميع الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو اللقاح ذي الجرعة الواحدة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وألزمت المديرية العامة للطيران المدني جميع الركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان بالتسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة اللبنانية للحصول على تصريح مرور طبي.

ويسري العمل حتى الثلاثاء المقبل بالقرار الذي يلزم جميع الوافدين حتى الملقحين بإجراء PCR إلزامي في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت مع تحصيل مبلغ 30 دولارا أمريكيا يتم دفعهم مسبقا عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة لإجراء الفحص.

فحص كورونا مطار بيروت لبنان السلطات اللبنانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالي: تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مؤتمر المناخ «COP27»

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه

إحالة 10 مسؤولين بالسكة الحديد للمحاكمة

وزير التعليم العالي: إتاحة الجرعة المعززة من لقاح كورونا للمجتمع الأكاديمي

مستشار رئاسى أوكرانى: الوضع فى كييف تحت السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال