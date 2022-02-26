تحظى مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف وفقا للشرائح المالية التي وضعتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومنافذ الصرف المحددة المعاشات.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022

يمكن لأكثر من 10 ملايين مواطن من مستحقي المعاشات التقاعدية صرف معاشاتهم الشهرية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل 2022 وفقا للخريطة الزمنية المحددة والمعلنة عنها من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا وعدم التزاحم عبر منافذ الصرف خاصة وأن المسنين من أكثر الفئات تعرضا للعدوى.

وتحرص هيئة التأمينات الاجتماعية على كافة وسائل راحة كبار السن أثناء تقاضي معاشاتهم الشهرية.



جدول صرف معاشات التقاعد وفقا للشرائح المالية

وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية جدول زمني لتنظيم عملية صرف المعاشات لكبار السن ممن بلغوا سن التقاعد 60 سنة وفقا للقانون حيث يتم الصرف وفقا للقواعد التالية:-

اليوم الأول والثاني لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه والبالغ عددهم قرابة 3.5 مليون مواطن.

اليوم الثالث والرابع لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه والبالغ عددهم قرابة 3.5 مليون جنيه.

اليوم الخامس والسادس لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه والبالغ عددهم قرابة 3 ملايين مواطن.

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منافذ صرف معاشات المتقاعدين 2022

قبيل مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022 تستعد كافة المنافذ الصرف والتي تتلخص في ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب الهيئة القومية للبريد وبنوك القرى والنجوع وغيرها من المنافذ التي تم تخصيصها لاستقبال أصحاب المعاشات حيث تيم تعقيم الاماكن المخصصة الانتظار وإلزام الجميع بارتداء الكمامة الواقية للوجه والمسافات الآمنة بين المواطنين.

وتحرص كافة المنافذ على راحة أصحاب المعاشات وتوفير سبل الراحة خلال اليوم المخصص لقبض المعاشات خاصة وأن جميعهم قد بلغوا سن الـ 60 وهو السن المحدد قانونا للتقاعد عن العمل لكافة موظفي الدولة حاليا وبعدها لتقاضي الموظف معاشات شهرية نظير جهودة السابقة.