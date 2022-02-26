الصين تؤكد رغبتها فى التعاون مع كوريا الشمالية

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على أهمية التعاون بين بكين وبيونج يانج في ضوء "وضع جديد" طبيعته غير محددة، بحسب ما نقلت عنه، السبت، وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقال "شي"، في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن بكين مستعدة "لتطوير علاقات الصداقة والتعاون" بين الصين وكوريا الشمالية في ضوء "الوضع الجديد" الذي لم يتم تحديد طبيعته، حسب الوكالة.

وبكين أهم حليف اقتصادي لبيونج يانج منذ الحرب الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، حيث تسهم الصين بأكثر من 90% من التجارة الثنائية لكوريا الشمالية التي تعاني اقتصاديًا جراء العقوبات الدولية؛ وبسبب إغلاقها حدودها في عام 2020 لحماية نفسها في مواجهة جائحة كوفيد.

وقال توماس أوجيا كينتانا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، في أواخر فبراير، إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 249 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعًا من 224 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة- في بيان- إن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا مقابل 82 قبل يوم.

وسجلت الصين 118 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 109 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 108853 إصابة مؤكدة ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، وظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل و سطي هو خمسة أيام.