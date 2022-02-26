السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعلات أوكرانيا النووية تعمل بأمان

مفاعلات أوكرانيا
مفاعلات أوكرانيا النووية

 أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة، اليوم، بأن مفاعلات الطاقة النووية في البلاد تواصل العمل بأمان.


وكرر جروسي- في تصريحات- مناشدته بممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب أي عمل قد يعرض سلامة المحطات النووية للخطر.
 

وقال جروسي إنه من الأهمية للجميع ألا تتأثر المنشآت النووية أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.
 

وتعهد جروسي بأن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة التطورات في أوكرانيا عن كثب، مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن مفاعلاتها النووية.
 

وأضاف أنه على اتصال دائم مع السلطات النووية الأوكرانية التي تزود الوكالة بانتظام بمعلومات محدثة، مشيرا إلى أنه لا يزال قلقًا للغاية بشأن الوضع العام في أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر،  قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فجر اليوم السبت إن روسيا ستحاول "الاستيلاء" على كييف هذه الليلة.


وذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الإخبارية  في نبأ عاجل لها.
 

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة للحديث عن وقف إطلاق النار والسلام.
 

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الجمعة/ أن هذا يأتي بعد أن رفض زيلينسكي عرضًا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمينسك في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن عدداً من المناقشات كان من المقرر عقدها غدا.
 

من ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا تمكنها من تدمير 80 دبابة روسية و516 مركبة قتالية مدرعة منذ أمس خلال الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.


وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هنا ماليار - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن القوات الروسية فقدت نحو ألفين و800 جندي.
 

كما أشارت إلى أن بلادها تمكنت أيضًا من تدمير 10 طائرات و7 مروحيات منذ بدء روسيا للغزو.
 

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" إن "روسيا تشن حربا عدوانية مروعة في أوروبا"، وذلك عقب الهجوم الروسي لبلاده.
 

وأضاف كوليبا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "إلى بعض القادة الأوروبيين الذين ما زالوا مترددين اعزلوا روسيا من سويفت واطردوها من كل مكان".
 

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يكذب عندما يقول إنه على استعداد لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.
 

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، بموسكو اليوم" إن زيلينسكي ينطق بالباطل أو يكذب، عندما يقول الآن إنه على استعداد لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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