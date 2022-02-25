تقرير أمريكي: بايدن خطط لاستهداف 200 مليار دولار من ثروة بوتين الشخصية

كشف تقرير أمريكي، الجمعة، عن تخطيط الولايات المتحدة تخطط لاستهداف 200 مليار دولار من ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصية بشكل مباشر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن معاقبة بوتين شخصيا "مطروحة على الطاولة" حيث ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العقوبات قيد الإعداد.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير حيث لا يزال من غير الواضح أين توجد أموال بوتين ومقدارها، فيما يشير تقدير لبلومبرج الأمريكية أن أحدث كشف مالي لبوتين يكشف أن دخله السنوي يبلغ حوالي 10 ملايين روبل روسي ( ما يعادل 120 ألف دولارًا أمريكيًا)، كما يمتلك ثلاث سيارات وشقة.

لكن هناك أيضًا تقارير تفيد بأن بوتين يمتلك ساعة فائقة الجودة بقيمة 100 مليون دولار وأن ثروته تقدر بـ 200 مليار دولار، وفق "ديلي ميل".

وأعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن اعتزامهما فرض عقوبات تستهدف بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدة 40 دقيقة، وقال زيلينسكي إن الرجلين ناقشا فرض عقوبات أشد على روسيا والمزيد من الدعم من الولايات المتحدة.

ودفع زيلينسكي خلال الاتصال مع بايدن لفرض عقوبات مباشرة على بوتين.

ومن غير الواضح نوع الدعم الذي قدمه بايدن إلى زيلينسكي، الذي قال إنه "الهدف الأول" للقتلة الروس وزوجته وأطفاله هم "رقم اثنين"، وهناك مخاوف من اغتياله واستبداله بقيادات موالية لروسيا بحسب "ديلي ميل".

وقبل المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، التقى بايدن فعليًا بزملائه من أعضاء حلف الناتو صباح الجمعة لطمأنة الحلفاء الشرقيين بأنهم سيحصلون على الحماية بينما تستعد القوات الروسية لدخول كييف.

ويشعر مسؤولو المخابرات الأمريكية بالقلق من احتمال سقوط مبنى البرلمان الأوكراني في غضون أيام، حيث إن القوات الروسية على بعد 20 ميلاً من موقعها ويتم حث السكان على صنع زجاجات مولوتوف للمساعدة في الدفاع عن المدينة.