تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022.

تستمر عمليات البحث من جانب عشاق الساحرة المستديرة وبالأخص جمهور الأهلي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز وكيفية مشاهدة المباراة المرتقبة، حيث يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بينما يأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد نقطة واحدة حصل عليها من مباراة واحدة فقط خاضها أمام الهلال السوداني وانتهت بالتعادل السلبي فى الجولة الثانية، بينما قرر الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني بسبب مشاركة الأهلي فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

صن داونز الجنوب إفريقي 4 نقاط من مباراتين الأهلي المصري 1 نقاط من مباراة واحدة المريخ السوداني 1 نقاط من مباراة واحدة الهلال السوداني 1 نقاط من مباراتين

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباراة الأهلى أمام صن داونز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولى، غدًا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر قناتها beIN Sports HD4، ويعلق على المباراة المصري على محمد على.

من جهة آخري تنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي وصن داونز حيث أن المباراة ستقام داخل مصر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة بي ان سبورت 4 على نايل سات

أسم القناة: beIN Sports HD4

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11548.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

قد يهمك أيضًا | موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي فى دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز عبر تردد قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من خلال UHF32.