موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي فى دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بالدار البيضاء.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباراة الزمالك والوداد المغربي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت الموافق 26 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة مباريات دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، ويذاع لقاء الزمالك والوداد على قناة beIN Sports HD3.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي

وتضم البعثة 27 لاعبًا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه ..سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الوداد المغربي