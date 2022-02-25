الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعد هجماتها ضد أوكرانيا..

أمريكا تطالب إسرائيل بالتصويت لإدانة روسيا في مجلس الأمن

بلينكن
بلينكن

طالبت الولايات المتحدة، إسرائيل، بالتصويت لإدانة روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقدم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، طلب واشنطن إلى نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، أمس الخميس.

إسرائيل تسعى لتجنب المواجهة

وتحاول إسرائيل الابتعاد عن تلك الأزمة، وتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، خاصةً أن الأخيرة موجودة داخل سوريا، ولعبوا دورًا رئيسيًا في منعها من الرد على الهجمات الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية هناك.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين روسيا لهجماتها ضد أوكرانيا.

وتمت صياغة القرار من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومن المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لضمان عدم تمرير القرار.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة، فجر أمس، الخميس، ضد أوكرانيا، خاصةً الأماكن التي يسيطر عليها الإنفصاليين.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على مطار عسكري، ومحطة «تشيرنوبل» النووية، واللذان يقعان بالقرب من العاصمة الأوكرانية «كييف».

روسيا إسرائيل ​أوكرانيا الامم المتحدة مجلس الأمن أمريكا إدانة روسيا

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وائل لطفي

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