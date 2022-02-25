إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم (صور)

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، إقبالاً كثيفاً، من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة، والتي يتنافس فيها 3 قوائم انتخابية، أبرزهم قائمة المهندس هشام والي النقيب الحالي للنقابة، وقائمة المهندس جمال عبدالواحد.

وقد شهدت الانتخابات إقبال عدد كبير من المهندسين لدعم زملائهم من المرشحين في الانتخابات، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم ما يقرب من 450 حتى منتصف اليوم.

وأجريت الانتخابات في 6 لجان فرعية، تحت إشراف لجنة قضائية، برئاسة المستشار عبدالله السيد أحمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالفيوم، وعضوية 6 مستشارين، موزعين على اللجان الانتخابية، حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 7404 ناخبين.





وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم الانتهاء من تحصين وتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 5301 رأس ماشية، بالقوافل العلاجية الإرشادية التي تم تنظيمها بشكل مجاني خلال الفترة من 12 – 17 فبراير الجاري، بعدد 6 قرى بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه تم خلال شهر فبراير الجاري تنظيم 6 قوافل ضمن برنامج القوافل العلاجية البيطرية، استهدفت قرى تلات بمركز الفيوم، وخليفة يونس بمركز طامية، والنزلة والحامولي بمركز يوسف الصديق، ومنية الحيط بمركز إطسا، ومنشأة سنورس بمركز سنورس.

وأضاف، أن القوافل تشمل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية والتناسلية والفحص التناسلي للماشية، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وإجراء العمليات الجراحية للماشية، والفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين العاملين بإدارات الطب البيطري على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج، كما تتضمن القوافل، ندوات إرشادية لصغار مربي الماشية حول أهمية التأمين على الماشية، وأساليب التغذية السليمة.

وكشف مدير مديرية الطب البيطري أن القوافل العلاجية والإرشادية قامت بفحص 527 حيواناً وعلاجهم تناسلياً، وفحص 347 حيوانا باطنياً وعلاجهم، كما تم تجريع وعلاج 404 حيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتحصين 2691 حيواناً، كما تم رش 1216 حيواناً ضد الطفيليات الخارجية، وإجراء عمليات جراحية لعدد 116 حيوانا، وذلك بإجمالي 5301 حيوان، فيما بلغ عدد المستفيدين من صغار مربي الماشية 2323 مستفيدا.

في السياق نفسه، استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، كلاً من الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور محمد الجارحي، والدكتور أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والدكتورة إيمان عبدالرحمن المنسق العام للقوافل الطبية البيطرية بالمديرية، حيث تم استعراض أعمال القوافل البيطرية التي تم تنفيذها بالمحافظة، والمنح التي سيتم تقديمها من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية فيما يتعلق بتوفير جرعات التلقيح الصناعي للسلالات عالية الإنتاج في اللحم واللبن مجاناً لصغار المربين.

وأعرب المحافظ عن تقديره وشكره لأطباء معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري، الذين شاركوا فى أعمال القوافل، مثمناً الدعم المستمر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، لمحافظة الفيوم فى جميع المجالات الزراعية خاصة الثروة الحيوانية.