الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ينطلق غدا.. كل ما تريد معرفته عن معرض زهور الربيع

معرض الزهور الربيع
معرض الزهور الربيع

ينتظره المصريون كل عام لشراء الزهور ومشاهدتها بمختلف أنواعها والاستمتاع بهذه الأجواء الشتوية التي تُدخل البهجة والسرور على المواطنين، وهذا ما يجعل عدد من الأسر يصطحبون أبناءهم معهم إلى الحدائق لالتقاط الصور المختلفة مع الزهور، وقبل ساعات من بدايته، ترصد "الدستور" ابرز المعلومات عن معرض زهور الربيع.

  • تنطلق غدا فعاليات معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الاورمان والذي يستمر لمدة 45 يوما، وذلك لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.
  • يشهد فعاليات افتتاح زهور الربيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
  • تشارك محافظة الجيزة في نسخة المعرض هذا العام بجناح من خلال هيئة النظافة والتجميل مع خصومات تصل إلى 40 %.
  • هناك عروض مختلفة تشمل "تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق".
  • يتم تنفيذ هذه العروض للمواطنين بأقل الأسعار.
  • هناك متخصصين في جميع أعمال الزراعة "ديكور المنزل – أسطح الفيلات – أسطح المنازل – أرضيات صناعية – روعة المناظر الطبيعية – المدارس – الحضانات – المطاعم – الكافيهات" بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر .
  • يتم داخل معرض زهور الأورمان عرض مختلف أنواع الزهور والزراعات والتي تشهد إقبالا شديدا من المواطنين كل عام.
  • إذا تمت المقارنة بين الأسعار بين زهور الربيع التي يتم الاحتفاء بها سنويا وبين الزهور التي تباع في الخارج مع الباعة فإن أسعار زهور الربيع تكون أقل سعرا وأكثر جمالا.
  • يطلق المواطنون على هذا المعرض معرض سيد الفصول، في إشارة إلى أنه علامة على بدء سيد الفصول "فصل الربيع" .

جدير بالذكر أن هذا المعرض يحظى باهتمام واسع من مختلف فئات المواطنين خاصة ممن يهتمون بالزهور والزراعات والتي تلفت أنظارهم وتعمل على تغيير حالتهم النفسية. 

محافظة مدارس صور مصر مصريون الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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