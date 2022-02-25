الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب صدمه قطار بشبين القناطر

جثة
جثة

لقى طالب مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاه بالتزامن مع سير قطار شبين القناطر- قليوب  أثناء سيره  بين قريتي كفرشبين وطحا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

عن التفاصيل تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوفاة طالب ثانوي إثر اصطدام قطار شبين وانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى يدعى "حامد. ا"، 16 سنة، وتبين أنه أثناء قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بين قريتى كفر شبين وطحا صدمه القطار.

طالب قطار شبين القناطر قليوب مستشفى شبين القناطر تحريات المباحث

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