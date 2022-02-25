وزير الداخلية مهنئا رئيس مجلس الوزراء بذكرى الإسراء والمعراج: جسدت نبل رسالة الإسلام

بعث اللواء وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء" بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء بالبرقية: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة، وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء، فكل عـام وأنتم بخـير ولتبقى مسيرة العمل الوطني دوماً في رفعة وازدهار بفضل عطاء المخلصين من أبناء هذا الوطن العظيم».