الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 720 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في بني سويف

الازالات
الازالات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته، لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس، إزالة 174 حالة بواقع (24 على مساحة فدان و6 قراريط و150 حالة على مساحة 140 ألف و423 متر أملاك دولة من الري والصرف والآثار)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 720 حالة "منذ بداية المرحلة الثانية في 6 فبراير الجاري وحتى اليوم"، والتي شملت إزالة 489 حالة تعدٍ على مساحة 200 ألف و80 مترًا أملاك دولة، بالإضافة إلى 231 حالة تعدٍ على مساحة 9 أفدنة.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر: يناير، فبراير ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعدٍ في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى  26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

بني سويف تعديات محافظة الأراضي الزراعية أراضي الدولة المرحلة الثانية القيادة السياسية أملاك الدولة البناء المخالف

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