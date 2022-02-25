«قتلهم الغاز».. النيابة تصرح بدفن جثامين عروسي الشرابية

صرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما بعد زواجهما بـ4 أيام، بسبب تسريب غاز داخل مسكن الزوجية بمنطقة الشرابية، بعد توقيع الطب الشرعى الكشف عليهما وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه بالعثور على جثة شقيقه وزوجته داخل منزل الزوجية بدائرة القسم الشرابية، بعد زواجهما بــ4 أيام فقط.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثتي العروسين داخل منزل الزوجية، حيث تبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة تسريب الغاز.