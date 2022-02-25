«حاولت الانتحار وندمان».. أبرز تصريحات الفنان أحمد عزمى

تصدر الفنان أحمد عزمي تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، بعدما حل ضيفا، مساء أمس، في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، في فضائية mbc مصر.

يرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز تصريحات الفنان أحمد عزمي من خلال حلقة البرنامج أمس.

أسرتي بسيطة:

قال أحمد عزمي إنه ولد في أسرة بسيطة، وإنه كان لديه طموح كبير أضاعه بسبب فترة سيئة مر بها في حياته، وإنه يتمنى أن تعود حياته مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقا.

حياتي اتقلبت بسبب 6 شهور حبس:

وأضاف الفنان أحمد عزمي أن حياته انقلبت رأسا على عقب بسبب حبسه لمدة 6 أشهر، ولكنه يحاول أن يعيد ما كانت عليه حياته.

عربيتي اتسرقت وأخويا اتقتل:

وقال خلال الحلقة: من بعد ثورة يناير البلد كانت في فوضى كبيرة وعربيتي اتسرقت أكتر من مرة، وده خلاني مبقتش قادر أواجه العالم، وكمان اللى زود الأزمة إن أخويا اتقتل، وكانت حادثة بشعة وخد أكتر من 13 طعنة في خناقة، وفجأة حسيت إن مصر مش بتاعتي فنقلت حياتي كلها لشرم الشيخ.

دخلت دوامة بسبب بعض أصحاب السوء:

وأشار إلى أن هناك «ناس» فاسدة كانت حوله استغلت تلك الأزمات التى كان يمر بها، وأوقعوه في الكثير من الأخطاء، وقال: "جاتلى حالة فقدان توازن في حياتي، وبدأت أبعد عن كل حاجة كويسة وأقرب لكل حاجة وحشة، وكان حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت دوامة الشرب والكحول، وهو بداية لأي مفسدة وبتفتح سكك تانية، فضلا عن معاناتي مع الاكتئاب، وحصلت حادثة في شرم الشيخ وكان معايا ناس في عربيتي ولجنة وقفتنا، وأنا كنت باخد أقراص مخدرة بروشتة طبية والموقف مكنش كويس، وكان معانا بنت مسجلة آداب، وأنا مكنتش أعرف، والموضوع كبر، وبقيت مكسوف من نفسي واتحبست 6 شهور".

إسعاد يونس وحشتني:

وقال خلال الحلقة إنه تواصل مع الفنانة إسعاد يونس، ولكنها لم ترد عليه بعد تعافيه من تعاطي المخدرات وخروجه من السجن، وقال: "هي كانت متحمسة ليا وشجعتني على فيلم (عزبة آدم)، ولما انتهت الأزمة بعت ليها «مسدج» أني اشتقت ليها لكنها لم ترد، أحب أقول للفنانة الكبيرة إنتي وحشتيني وقد إيه بتعرفي تخلي بالك من الناس اللي حواليكي، وحشتني عزوماتك على السحور في رمضان، يا رب أسمع صوتك قريب".

أتجنب التعليق على الفنان صلاح عبدالله:

وقال إنه يتجنب التعليق على أي منشور للفنان صلاح عبدالله، وذلك بسبب شعوره بالخجل منه، ولكنه لم يوضح سبب هذا الشعور.

تزوجت مرتين:

قال الفنان أحمد عزمي إنه تزوج مرتين فقط، الأولى كانت من دينا كامل والزوجة الثانية كانت من أميرة هاني، وله ولد واحد فقط.

حاولت الانتحار:

وأكد أنه حاول الانتحار بسبب عدم مقدرته على الصرف على ابنه، قائلا: "أنا حاولت الانتحار عشان مش عارف أصرف على ابنى، ومش عايز أكون وصمة عار ليه، ولأني كمان ظلمت نفسي ووضعت نفسي في موضع شبهات، والحمد لله على كل شيء، ونفسيًا أنا استفدت وقدرت أكون إنسان جديد".

أمي ماتت من الحزن:

وقال: "والدتي ماتت من الزعل عليا لأني كنت مدمن، بس اللي مطمني إنها راضية عني".