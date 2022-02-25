الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس زوجين بتهمة قتل ابنتهما القاصر والتمثيل بجثتها

حبس زوجين
حبس زوجين

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاشتراكهما في جريمة قتل ابنتهما القاصر والتمثيل بجثتها بدفنها خلسة دون تغسيلها وتكفينها واستصدار التصاريح القانونية للدفن، كما قررت عرض جثمان الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ومدى تعرضها للاستغلال الجسدي من عدمه.

وعن التفاصيل، اشترك جزار وربة منزل في قتل طفلتهما، البالغة من العمر 15 عامًا، بعد أن اعتدى عليها الأب بالضرب مستخدمًا عصا خشبية "شومة" في منطقة أبوالنمرس، وخلال التحقيقات ادعى المتهمان أنهما ضبطا الطفلة رفقة غريب داخل المنزل في وضع مخل، ما دفعهما لمعاقبتها، لكنها توفيت بين أيديهما، وفي محاولة للإفلات من العقوبة اشتركا في نقلها للمقابر ودفنها ليلًا، ولكن وردت معلومة سرية لجهات الأمن بالجيزة مفادها اختفاء الفتاة وظهور الأبوين في المقابر على حالة غير طبيعية، وبتتبع رجال الشرطة المعلومات جرى الكشف عن الجريمة.

جهات التحقيق جزار وربة منزل قتل عصا خشبية شومه

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وائل لطفي

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