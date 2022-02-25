الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أم كلثوم و«المبهجين» في 3 حفلات غنائية بساقية الصاوي مارس المقبل

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

يحيي فريق​ "المبهجين"​ حفلًا غنائيًا على​ مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، الأربعاء المقبل، في السابعة والنصف مساءً.

وفي إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، تستعد فرقة مسرح الساقية للعرائس، لتقديم حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم الخميس، في السادسة والثامنة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك بقيادة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي.

وفي حفل الخميس، تقدم​ كوكب الشرق أغنيتين هما؛ "ألف ليلة وليلة" و"أنساك" تأليف الشاعر مأمون الشناوي، وتعد هذه الأغنية أول تعاون بينه وبين كوكب الشرق​ . ​ 

كما يستعد المطرب الأردني بشر أبو طالب، لإحياء حفلًا غنائيًا لأول مرة الخميس المقبل، في السابعة مساءً على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

 ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة التي يحبها جمهوره في مصر والوطن العربي، ومنها أغنية "والله ونسينا"، "إلى القارئ"، "ولست أدرى" وغيرها من الأغاني.

الوطن العربى الحفلات على مسرح حفل أم كلثوم ساقية الصاوي كوكب الشرق كوكب الشرق ام كلثوم حفلا غنائيا لمن سيدة الغناء العربي مسرح الساقية للعرائس

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