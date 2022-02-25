أهل الكرم.. هكذا تعامل المصريون مع الأوكران العالقين بالغردقة

دائما ما يكون المصريين هم أصحاب المبادرة، والقدوة في الترحيب وكرم الضيافة، ليظهر ذلك جليًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الأحداث الجارية بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ ما تسبب في إعاقة حركة السفر والمغادرة لعدد كبير من المواطنين الروس والأوكران بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بعد غلق المجال الجوي الأوكراني.

هنا تهافت عدد كبير من المواطنين بمدينة الغردقة للإعلان عن فتح منازلهم لاستقبال العالقين بشكلٍ مجاني طوال فترة الإقامة وبدون أي مقابل لحين مغادرتهم الأراضي المصرية، الأمر الذي جعل السياح الأوكران العالقين بالغردقة يشعرون أنهم ما زالوا في بلادهم دون أي تغيير.

سبق ذلك إخطارًا من رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشات الفندقية للمنتجعات والفنادق السياحية تطالبهم فيه بضرورة استمرار إقامة السائحين الروس والأوكران وعدم الامتناع عن تقديم الخدمات لهم لحين إيجاد الحل المناسب وعودتهم لبلادهم في القريب العاجل عقب اندلاع حرب بين البلدين وإغلاق المجال الجوي.

وكشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية إلى مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، أنه من المقرر وصول 9 رحلات منتظمة و«شارتر» من روسيا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

وكشفت مصادر ملاحية بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، أن الرحلات التي كان مقرر مغادرتها من المطارين للمطارات الاوكرانية أمس الخميس وتم إلغاؤها بسبب إغلاق المجال الجوي الاوكراني هي 5 رحلات منها 4 من شرم الشيخ ورحلة بالغردقة، الأولى لرحلة رقم 7423 والثانية حملة رقم 7405 قادمتين من مطار كييف، والثالثة برقم 7465 قادمة من مطار لفيف الدولي بينما الرحلة الرابعة حملة رقم 7655 قادمة من مطار لفيف الدولي بأوكرانيا بينما تم الغاء رحلة واحدة من مطار الغردقة وهي الطائرة الخامسة برقم 5101 قادمة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف.

وقامت شركات السياحة بإبقاء السائحين الأوكران في فنادقهم بعد أن كان مقرر مغادرتهم لبلادهم لحين فتح المجال الجوي في أوكرانيا.

فيما تم إعادة تسكين نحو 200 من السائحين الأوكرانيين بعد إلغاء رحلتهم التي كانت مقرر مغادرتها الخميس، لإلغاء الرحلات من وإلى أوكرانيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.



وكشفت المصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أنه تم إلغاء رحلة طيران أوكرانية كان من المقرر وصولها أمس الخميس بعدد من السائحين، وذلك بعد قرار السلطات في أوكرانيا إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية، مؤكدة أن الرحلة الملغاة كان مقرر وصولها ثم مغادرتها مرة أخرى بعدد من السائحين الأوكران بعد انتهاء إجازاتهم بالغردقة.

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