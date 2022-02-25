الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تستثنى الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي طارئ، إن بلاده تستثني قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا.

 

وأضاف خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستتوقف عن المشاركة في مشاريع الطاقة في ساخالين: "فيما يتعلق بالعقوبات، كما ذكرت سابقا، تم اتخاذ القرار بشأن محتواها بالتنسيق والتعاون مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي المعنية. لقد استبعدت الولايات المتحدة والدول الأخرى، قطاع الطاقة من العقوبات.

 وانطلاقا من ذلك اتخذت دولتنا قرارها حول كيفية التصرف في هذا الموضوع. لاحقا في المستقبل، سننظر بشكل مفصل أكثر في التدابير المتخذة، على أساس التغيرات في الوضع ومع مراعاة التفاعل مع البلدان ذات العلاقة".

 

وأعلن كيشيدا اليوم الجمعة، أن طوكيو تكثف العقوبات ضد موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا. وسيتضمن ذلك تجميد رؤوس أموال، وحظر إصدار تأشيرات للأفراد والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.

 

ووفقا له تم أيضا، فرض عقوبات على الصادرات إلى المؤسسات المرتبطة بالصناعة العسكرية، وعلى صادرات البضائع من القائمة التي تم جمعها على أساس الاتفاقيات الدولية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع العالمية.

روسيا روسي اليابان روس العقوبات ا الطاقة عقوبات العقوبات الطاق المفروضة العقوبات المفروضة طاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

إلهام شاهين: «ما بقاش فيه مشاهد ساخنة بالسينما»

زيلينسكى يعلن عن تحديد هدف روسيا رقم 1 فى أوكرانيا

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بايدن يتحدث عن إمكانية قطع كامل للعلاقات مع موسكو

الولايات المتحدة والناتو: مستعدون لصد التهديدات على الجانب الشرقى من الحلف

ألمانيا تريد تعزيز الإنفاق العسكرى بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا