معاملة بالمثل.. الولايات المتحدة تطرد ثانى أبرز دبلوماسى روسى

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن واشنطن طردت المسؤول الثاني في السفارة الروسية ردا على طرد دبلوماسي أمريكي في روسيا في 17 فبراير.

وأوضح المسؤول أنه تم إبلاغ سيرجي تريبلكوف الأربعاء بضرورة مغادرة الولايات المتحدة مع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه شدد على أن الطرد لا علاقة له بالغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال الكرملين إن طرد نائب مسؤول البعثة الأمريكية في روسيا بارت غورمان الذي أُعلن الأسبوع الماضي، جاء ردا على الإجراءات الأمريكية السابقة ضد دبلوماسيين روس في الولايات المتحدة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "عمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين وحرب التأشيرات المتصاعدة ليست خيارنا".

وأشار المسؤول في الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تنتهج سياسة لا تسمح للدبلوماسيين الروس بالبقاء في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات.