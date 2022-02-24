موعد بداية شهر شعبان 2022.. حكم الصيام والدعاء فيه

موعد بداية شهر شعبان 2022، أيام قليلة ويهل علينا شهر شعبان المبارك، والذي يسبق شهر رمضان المعظم، حيث يرفع الله الأعمال خلال هذا الشهر، ويستحب الصيام فيه.

شهر شعبان من الشهور التي لها مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة، ومن بين الشهور التي حثنا النبي عن الإكثار من الأعمال الصالحة فيه.

موعد بداية شهر شعبان 2022

وبحسب ما أعلن معهد البحوث و الحسابات الفلكية، من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، هو المتمم لشهر رجب 1443 هجريا، وتكون غرة شعبان 1443 هـ يوم الجمعة 4مارس 2022.

بينما أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم الأربعاء المقبل.



حكم الدعاء مع بداية شهر شعبان



ويستحب الدعاء لي في بداية شهر شعبان وفقا لما أكدته دار الإفتاء ، ويمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من الأدعية الواردة في السنة النبوية، ووفقا لما يجول في خاطر المسلم.

حكم الصيام في شهر شعبان



من جانبها، أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأوضحت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان



وبعد معرفة موعد بداية شهر شعبان 2022، فقال بعض العلماء على إنه يحرم صيام يوم الشك فقط، ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.