الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 أشخاص محكوم عليهم بـ 122 سنة سجن فى كفر الشيخ

حبس
حبس

وجه قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، حملة أمنية، تمكنت من ضبط 3 أشخاص محكوم عليهم بالسجن فى 262 حكمًا فى دائرة مركز شرطة سيدى سالم، من بينهم شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم حال تواجده بمسكنه، لكونه مطلوبا للتنفيذ عليه فى 111 حكم حبس "1 جنائي – 108 جزئي – 2 مستأنف"، في قضايا "تبديد، ضرب، خيانة أمانة، ترويج عملة"، بإجمالي مدد حبس بلغت 60 سنة وكفالات 35 ألف جنيه.

كما جرى ضبط سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم حال تواجده بمسكنه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 81 حكم حبس "37 جزئي، 44 مستأنف" في قضايا تبديد بإجمالى مدد حبس بلغت 43 سنة وكفالات 14 ألف جنيه.

وضبط مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، حال تواجده بمسكنه، لكونه مطلوبا التنفيذ عليه في 70 حكم حبس "63 جزئى، 7 مستأنف" فى قضايا تبديد بإجمالى مدد حبس بلغت 19 سنة وكفالات 10 آلاف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية مديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية 3 أشخاص 262 حكم ا مركز شرطة سيدى سالم سائق

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وائل لطفي

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