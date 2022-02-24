«الزراعة» تكشف آلية عمل المدارس الحقلية في المحافظات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة قطاع الخدمات والمتابعة ومركز البحوث الزراعية عن آلية عمل المدارس الحقلية التي تنفذها الوزارة في المحافظات.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن المدارس الحقلية للمزارعين هي الوسيلة الحالية للتغلب على تحدي تراجع أعداد المرشدين الزراعيين، حيث يتم البدء في تدشين هذه المدارس مع بداية موسم الزراعة، حيث يتم انتخاب 25 مزارع ويتم إجراء بعض الاختبارات لهم تمهيدا للاعتماد عليهم في نقل المعلومات التي يتلقونها خلال المدرسة الحقلية لأنه سيلعب دور المرشد الزراعي في نقل المعلومة بطريقة مباشر لجيرانه من المزارعين.

وأشار التقرير إلى أنه يتم تدريب المرشدين الزراعيين لتحويلهم لميسرين في المدارس الحقلية لكي يقوم بإدارة الجلسات بين المزارعين الذين يتولون عملية نقل المعلومات فيما بينهم لافتا إلى أن كل محصول له عدد من الجلسات فمحصول القمح يحتاج لعدد 16 جلسة، حيث يتم اختيار حقل محدد يطلق عليه حقل المشاهدة وحقل أخر اسمه الحقل المقارن.

وكشف التقرير عن أن حقل المشاهدة يتم زراعته تماما على حساب الوزارة، مشيرا إلى أن الخبير الزراعي يشارك في أول جلسة لوضع استراتيجية العمل خلال الموسم الزراعي للمحصول من بداية الزراعة حتى الحصاد، مشيرا إلى أن الـ 25 مزارعا الذين يتم اختيارهم يواصلون العمل طوال الموسم.

وأوضح التقرير أن كل جلسة من هذه الجلسات التي يتم تنظيمها خلال المدارس الحقلية يتم مناقشة المعاملات الزراعية لكل مرحلة من مراحل زراعة المحصول سواء من بداية شراء التقاوي ثم عمليات الري والتسميد والمكافحة ومختلف الممارسات الزراعية.

وأوضح التقرير أنه يتم تقسيم المزارعين لمجموعات كل مجموعة تقوم بجولة في الحقل وترصد ما تشاهده وفي ضوء المشاهدات تجري عمليات المناقشة خلال المدارس الحقلية وفي حال وجود أي أمر أو إصابة يصعب على المرشد حله يتم استدعاء الخبير الزراعي لتبيان الأمر ووصف المعاملة المناسبة.