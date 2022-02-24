أبرز أنشطة «القوى العاملة».. قبول طلبات راغبي العمل وتعيين 7308 منهم 46 «قادرون باختلاف»

أجرت القوى العاملة، عددا من الأنشطة، اليوم، نستعرضها فى التقرير التالي:-

-اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل على 110 فرصة في مجال الصناعات المعدنية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 110 فرصة عمل في مجال بشركة للصناعات المعدنية بمحافظة القليوبية، للحاصلين على المؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون، وذلك من اليوم وحتى استيفاء العدد المطلوب، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي.

https://www.dostor.org/3724257



-«القوى العاملة»: تعيين 7308 منهم 46 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7308 شاباً، منهم 46 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 22234 شاباً منهم 104 " قادرون باختلاف"، وتوفير 584 فرصة عمل، واستخراج 1873 شهادة قياس مستوى المهارة، و1864 رخصة مزاولة الحرفة.

https://www.dostor.org/3724262



- بدء تدريب شباب على 3 مهن بدمياط الجديدة

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

https://www.dostor.org/3724275



-وزير القوى العاملة يسلم 3526 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة 3526 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بـ4 شركات هي، شركة أبناء حسن علام 3078 وثيقة، وشركة الفادي 221 وثيقة، وشركة باور ايجيبت 161 وثيقة، وشركة افا برسوم 64 وثيقة تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه.

https://www.dostor.org/3724682