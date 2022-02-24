الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تدريب شباب على 3 مهن بدمياط الجديدة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وأعلن الوزير بدء الدورات التدريبية  المجانية بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط  علي مهن التبريد  والتكييف، وكهرباء التركيبات، والتفصيل والخياطة، على أن يبدأ التدريب من يوم 6 مارس المقبل بواقع 200 ساعة تدريبية.
وأوضحت منى الأطروش، مدير المديرية، أن التدريب يوفر للمتدربين شهادة معتمدة عند نهاية التدريب تؤهله للعمل بها في هذا المجال، كما يحصل الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية ، مشيرة أن المركز يتوافر فيه أحدث المعدات والأجهزة التدريبية تحت أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن.
وأضافت مدير المديرية، أن المستندات المطلوبة للتقدم لحجز التدريب هي : صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة شخصية ، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد ، وصورة شهادة الميلاد ، والتقديم بمقر مركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث ، كما يمكن التواصل هاتفياً على الأرقام التالية : 01065627605 أو 01223255734.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مراكز التدريب المهني حياة كريمه الرئيس عبدالفتاح السيسي مهنتك مستقبلك

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وائل لطفي

النخبة والناس

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