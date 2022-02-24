سنة سجن لـ«موكا حجازي».. تعرف على عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

قضت محكمة أحداث الطفل بالجيزة بمعاقبة "نانسى أيمن" المعروفة إعلاميًا بفتاة الـ"تيك توك" بالحبس لمدة عام، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وأحالت جهات التحقيق موكا حجازي المعروفة بفتاة الـ"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

وعن العقوبة القانونية المقررة للمتهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب، قال الخبير القانوني حسن يوسف، لـ"الدستور"، إن العقوبة واضحة في نص القانون وأشارت إليها المادة رقم 1 من قانون مكافحة الدعارة لعام 1961 فقد تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، موضحًا أنه في المادة 14 أنها تناولت أن من أعلن بأية طريقة للفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

أضاف حسن أنه في مثل قضية موكا وآخرين من قضايا فتايات الـ"تيك "توك" أن كل تلك القضايا تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل إذا كانت خادشة للحياء، موضحًا أن الفجور تعتبر جريمة في حق القانون والمجتمع ولها أركان وشروط تتّخذ بعين الاعتبار.