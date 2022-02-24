البورصة تخسر 36.5 مليار جنيه فى أسبوع.. ومؤشراتها تتراجع جماعيًا

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع المؤشرات بنحو جماعي خلال معاملات الأسبوع المنقضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جي إكس 30» بنسبة بلغت 5.58 %، ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة بلغت 10.54 %، ليسجل مستوى 1744.66 نقطة، في الوقت الذي امتدت فيه التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» الذي انخفض بنسبة بلغت 9.05 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2720.93 نقطة.

وقالت البورصة في أحدث تقاريرها إن مؤشر«capped EGX30» سجل انخفاضا بنحو 4.82 %، ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، مشيرة إلى خسارة رأس المال السوي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.04 % من قيمتها، بما يعادل 36.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 689.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 725.8 مليار بمستهل تعاملات الأسبوع.

ووصل إجمالي قيم التعاملات خلال الأسبوع لـ43.6 مليار جنيه مقابل 21.3 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجلت أحجام التعاملات مستوى 1.6661 مليون ورقة مالية، مقابل 1.652 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 177 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 174 ألف صفقة بنهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى استحواذ سوق الأسهم على 8.56 % من إجمالي قيمة التعاملات بسوق داخل المقصورة مقابل 91.44 % للسندات.

وأشارت البورصة إلى استحواذ المصريين على 77.1 % من إجمالي التعاملات على أسهم الشركات المقيدة، مقابل 13.8 % للمستثمرين الأجانب و9.1 % للمتعاملين العرب.

وواصل المستثمرون الأجانب مبيعاتهم خلال الأسبوع المنقضي، لتصل صافي مبيعاتهم لـ113.3 مليون جنيه، فيما اتجه العرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بقيمة 66.9 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.