الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تلغى مناقصة عالمية لشراء القمح

القمح
القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح طبقًا لنص المادة رقم 37 من القانون رقم 182 لسنة 2018.

وأعلنت الهيئة عن مناقصة قمح شحن من 11 إلى 21 أبريل 2022، وكان من المقرر عقد جلسة الفض اليوم الخميس 24 فبراير، تليها جلسة البت وأن يتم السداد At sight.

وحافظت أسعار القمح لدى تجار الجملة على استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 24-2-2022، في السوق المحلية المصرية، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تفاوتت أسعار القمح ما بين الانخفاض تارة والاستقرار تارة أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,560 جنيه.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,530 جنيه للطن، في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وحافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 5,530 جنيه للطن، في السوق المحلية.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو للتجارة بعد قصف روسيا لأوكرانيا أمس، حيث تعتبر المنتج الرئيسي للقمح.

إذ قفز عقد مارس لتداول القمح بمقدار 50 سنتًا، ليصل إلى 926 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة ارتفاع 5.17%.

كما انتعشت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 50 سنتًا، لتصل إلى 934.75 سنت لكل بوشل.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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