القبض على مسلحين بـ4 كيلو «هيروين» فى أوسيم بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 4 تجار مخدرات لأحدهم معلومات جنائية داخل قطعة أرض في أوسيم بالجيزة وبحوزتهم كميات كبيرة متنوعة من المخدرات وأسلحة نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوينهم تشكيلا عصابىا تخصص فـى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية، فرد محلي، 10 خزن آلية، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1٫300 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مطحنة بودر – أسطوانة معدنية لضغط وتشكيل البودر – مبلغ مالى – 2هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم.